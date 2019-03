Kolumne Kinderkrankheiten: Dreitagefieber oder Masern – Ausschlag ist nicht gleich Ausschlag

Mönchengladbach Wenn das Kind hohes Fieber hat, sind viele Eltern alarmiert. Folgt darauf ein Ausschlag, heißt das meist: Entwarnung. Masern sind es dann eher nicht, schreibt unserer Kinderkrankheiten-Kolumnistin.

Licht in das Dunkel des oft über 40 Grad hohen Fiebers bringt dann einige Tage später ein roter Hautausschlag, der sich typischerweise zeitnah nach der Entfieberung auf Temperaturen unter 38 Grad zeigt. Ein solcher Hautausschlag, auch Exanthem genannt, ist dann für den Kinderarzt der sichere Beweis, dass die Ursache des zwei- bis viertägigen Fiebers ein Virus war, das zu einem sogenannten Dreitagefieber führt. Zu Komplikationen kommt es praktisch nicht. Die roten Flecken verschwinden in einigen Tagen ohne weitere Behandlung und die Eltern können beruhigt sein: Ihr Kind hat Antikörper gegen das Virus aufgebaut, so dass in der Regel mit einer erneuten Dreitagefieber-Erkrankung nicht zu rechnen ist.