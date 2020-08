Mönchengladbach : Anmeldungen für die Grundschulen

Mönchengladbach Das Anmeldeverfahren für die Grundschulen startet bald. Alle Kinder, die bis zum Beginn des 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, werden am 1. August 2021 schulpflichtig. Das sind die rund 2500 Jungen und Mädchen aus Mönchengladbach, die in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis einschließlich 30. September 2015 geboren wurden. Kinder, die nach dem genannten Zeitraum geboren sind, können auf Antrag eingeschult werden.

An den Hauptstandorten der Grundschulverbünde werden auch die Anmeldungen für die Teilstandorte entgegengenommen. Für die Anmeldung müssen die Erziehungsberechtigten die ihnen übersandten Anmeldeunterlagen ausfüllen und in der Grundschule ihrer Wahl an einem der Anmeldetermine abgeben.