Schüler-Kolumne : Ärger mit „Moodle“ und Urlaub im Garten

Mönchengladbach Normalerweise hätte Luna Romboy die Osterferien in Holland am Strand verbracht. Doch dieses Mal musste die 14-Jährige mit ihrer Familie zu Hause bleiben. Bald ist wieder digitaler Unterricht angesagt.

Es ist die fünfte Corona-Woche. Die Osterferien sind schon fast vorbei. Im Normalfall würden wir jetzt noch in Holland in der Strandbude bei Chocomel und Waffeln eingemummelt auf der Terrasse sitzen und den Sonnenuntergang am Strand bewundern. Meine Schwester würde barfuß durch die Dünen tollen und mit Eimer und Schippe versuchen, eine Sandburg zu bauen. Mama und Papa würden sich mit einem Gläschen Wein zuprosten und sagen, wie gut es ihnen geht.