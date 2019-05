Um 7.56 Uhr geboren : 50.000. Baby in Neuwerker Klinik heißt Malou

50.000. Baby in Neuwerker Klinik heißt Malou

Neuwerk Die neue Erdenbürgerin erblickte um 7.56 Uhr das Licht der Welt. Die erste Geburt in der Klinik gab es 1968 – zwei Tage vor Eröffnung.

Malou hatte es eilig. „Um sechs Uhr ging es richtig los, und um acht war sie schon da“, berichten die Eltern Anja und Sebastian Dohr aus Willich-Anrath. Malou, am gestrigen Donnerstag um 7.56 Uhr geboren, hat ein gutes Gefühl für Timing bewiesen. Sie hat es geschafft, als 50.000. Baby in der Geburtsklinik des Krankenhauses Neuwerk zur Welt zu kommen. Deshalb gibt’s Geschenke: Blumen und einen Gutschein. „Malou nimmt schon alles mit“, freut sich ihre Mutter, „sogar das Stillen klappt.“

Fast auf den Tag genau vor 51 Jahren, am 18. Mai 1968, wurde im Neuwerker Krankenhaus Maria von den Aposteln das erste Baby geboren. Auch das hatte es eilig und kam zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung der Geburtsklinik zur Welt. Ansonsten aber hat sich viel verändert, auch etwas so Elementares wie die Geburt eines Kindes verläuft heute anders als vor einem halben Jahrhundert. Zum Beispiel weil es inzwischen völlig normal ist, dass der Vater bei der Geburt dabei ist. „Der Partner vermittelt zusätzliche Sicherheit und steht auch als Ansprechpartner für Ärzte und Hebammen zur Verfügung“, sagt Ralf Dürselen, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe. Auch nach der Geburt kann der Vater im Klinik-Familienzimmer übernachten und so viel schneller als früher eine Beziehung zum Baby aufbauen.