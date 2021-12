Natur-Kolumne : Was nadelt denn da?

Unsere Autorin schaut auf die kommenden Festtage und erzählt von ihren Kindheitserlebnissen an Weihnachten. Da darf natürlich der Tannenbaum nicht fehlen, den alle Familien spätestens an Heiligabend zu Hause stehen haben.

Es ist unverkennbar Weihnachtszeit. Wie schön! Und wie jedes Jahr gibt es eine große Anzahl an Weihnachtsbäumen, die prächtig geschmückt unsere Wohnzimmer zieren. Jede Familie hat da so ihre ganz eigene Tradition. In dieser Kolumne soll es heute nicht darum gehen, ob es sinnvoll und richtig ist, Weihnachtsbäume abzuholzen. Das wird an anderer Stelle diskutiert. Ich möchte diese Kolumne nutzen, um auf die Nadelbäume aufmerksam zu machen und dafür zu werben, dass wir als Naturliebhaber- und liebhaberinnen den „Tannenbäumen“ auch außerhalb der Weihnachtszeit unsere Aufmerksamkeit schenken. Denn es sind wundervolle Bäume, die das ganze Jahr prachtvoll für uns in den Wäldern stehen und unsere Wälder zu dem machen, was sie sind. Als Kind habe ich mich immer gefragt, wieso so ein Nadelbaum seine Nadeln nicht verliert und im Winter fröhlich weiter grün ist? Und das Ganze funktioniert schon seit 200 Millionen Jahren, denn so lange gibt es die Nadelbäume schon. Der Überlebenstrick der frühen Nadelbäume war, dass sie extrem gut an Trockenheit angepasst waren. Und was ich mich als Kind auch immer gefragt habe: Warum heißt es im Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“, immer „wie grün sind deine Blätter?“ Ich dachte immer, das wäre ein Fehler im Lied. Aber es ist richtig, es handelt sich nämlich bei den Nadeln um zusammengerollte Blätter. Da hätte ich auch mal selber drauf kommen können! Ganz genau wie die Blätter eines Laubbaumes sind auch die Nadeln für die Photosynthese zuständig. Durch die unwahrscheinlich kleine Oberfläche der Nadeln verdunstet viel weniger Wasser. Und habt ihr schon bemerkt, dass die Nadeln eines Baumes ganz schön fest sind und zudem eine Schicht haben, die sich wie eine Wachsschicht anfühlt (heißt auch so)? Diese Schicht verhindert, dass die Bäume austrocknen und die Nadeln abfallen. Da kann auch der kälteste Winter und ein gefrorener Boden dem Baum nichts anhaben, er vertrocknet nicht. Eine letzte Frage, die ich mir als Kind gestellt habe: Was ist denn der Unterschied zwischen Fichten und Tannen? Klar ist, dass sie beide Nadelgewächse sind und es gibt den Spruch, dass die Fichte sticht und die Tanne nicht. Und das könnt ihr selber mal ausprobieren. Macht doch einmal mit der ganzen Familie eine Nadelbaumwanderung. Nehmt euch vor, dass ihr bei dieser Wanderung alle Merkmale der Nadelbäume in eurem Wald genau unter die Lupe nehmt. Schaut euch genau an, wo die Nadeln sitzen. Stechen die Nadeln oder nicht? Sind die Nadeln überall am Zweig ist es eine Fichte, die Tanne hat ihre Nadeln ganz streng in Reihen angeordnet. Wie sieht denn die Rinde aus? Wenn es eine raue Rinde ist, dann ist es eine Fichte. Glatte Rinde findet ihr bei der Tanne. Und ganz spannend sind die Früchte der Nadelbäume. Findest du unter dem Baum Zapfen, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass es sich um eine Fichte handelt. Denn eine Tanne verliert nur ihre Schuppen aus den Zapfen und nicht den ganzen Zapfen vom Baum. Aber bei beiden könnt ihr, egal ob bei Fichte oder Tanne, einmal ganz intensiv schnuppern. Denn beide Bäume duften wunderbar und geben dem Wald erst den unverwechselbaren Geruch. Allerdings werdet ihr am Geruch nicht rausfinden, um welche Art es sich handelt. Für uns Laien riechen die Fichte und die Tanne schon sehr ähnlich. Der Duft entsteht durch die Harze, die der Nadelbaum tief im Verborgenen produziert. Fichten und Tannen produzieren diese Harze, unter anderem um ihre Wunden zu schließen. Ein ziemlich cleveres Wunderwerk ist der Nadelbaum. Also ab in den Wald und schenkt ihm etwas Aufmerksamkeit, wie gesagt - nicht nur in der Weihnachtszeit. Ich wünsche euch eine spannende Entdeckungsreise, bis bald im Wald!