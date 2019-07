Opa-Kolumne : „Herr Doktor, mein Kind isst so schlecht!“

„Herr Doktor, mein Kind isst so schlecht!“

Oft höre ich die Klage der Eltern, „Herr Doktor, mein Kind isst so schlecht!“ Mit einem Blick auf die Perzentilenkurve im Vorsorgeheft, wo Gewichts- und Längenentwicklung im Vergleich zu anderen Kindern eingetragen werden, sehe ich, dass Gewicht und Länge dieses Kindes aber genau im Bundesdurchschnitt liegen.

Also wo ist das Problem?

Der nächste Blick geht auf die Eltern, sind sie etwa zu dick? Dass es ein echtes Kunststück ist, einer Mutter beizubringen, dass nicht das Kind zu dünn, sondern sie zu dick ist, kann sicher jeder nachvollziehen. Ich will aber einen anderen Aspekt ansprechen. Bei Schokolade und Süßigkeiten macht das Kind nämlich erwartungsgemäß keine Probleme. Nur alles, was nach Gemüse aussieht oder gekaut werden muss, wird trotz intensiven Drängens der Eltern hartnäckig verweigert.

Manche Eltern stellen in ihrer Verzweiflung den Fernseher an oder spielen irgendetwas vor, um das Kind am Tisch und beim Essen bei Laune zu halten. Zum Schluss gibt es gar Eis oder Chips nach der verweigerten Mahlzeit „damit das Kind überhaupt etwas isst!“ Kurz, das Kind bekommt jede Menge Signale von den Eltern, dass es „für die Eltern“ essen soll, dass es mit seiner Essverweigerung Stress über die Familie bringen kann, Macht und Aufmerksamkeit winken ihm als Lohn, wenn es nur den Mund zumacht.