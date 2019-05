Großfamilien-Kolumne : Eine Stunde 45 Zeit zu zweit

Mönchengladbach Endlich mal wieder einen entspannten Freitagabend mit ihrem Mann verbringen, das ist der Wunsch unserer Großfamilien-Kolumnistin. Doch im Restaurant herrscht Hektik. Warum nur?

Zuhause beginnt das Wochenende eher unentspannt: „Wir müssen uns beeilen“, sagt mein Mann. DerTisch werde nur bis maximal 15 Minuten nach der vereinbarten Zeit freigehalten. Irgendwie verständlich, andererseits wollte ich mich ja heute nicht mehr hetzen. Gerade noch rechtzeitig, empfängt uns der Maître des Restaurants. Alles wirkt edel, die Ausstattung liegt im Trend, ein bisschen Nostalgie liegt in der Luft. Mein Mann will mich heute verwöhnen und hat ein exklusives Restaurant ausgewählt. Doch bevor wir die Jacken ausgezogen und die Plätze eingenommen haben, bekommen wir schon die Getränkekarten in die Hand gedrückt. Wir schauen uns an, blättern, überlegen. „Kann ich Ihnen helfen?“, fragt der Kellner. „Irgendwie verspüre ich eine leichte Ungeduld bei dem jungen Herrn“, raune ich meinem Mann zu. Wir wählen also schnell aus. Während sich unsere etwas hektische Bedienung auf dem Weg macht, ziehen wir uns erst einmal die Jacken aus.

Da wir uns den ganzen Tag nicht gesehen haben, haben wir Redebedarf. Wir kommen „von Höcksken auf Stöcksken“ wie man am Niederrhein sagt. Wie war der Tag, was liegt am Wochenende an, was planen wir für den Urlaub? Immer wieder werden wir gefragt, ob wir schon gewählt haben. „Nein, wir haben es auch nicht eilig“, sage ich. Wir bekommen ein etwas verkrampftes Lächeln zurück – und nach wenigen Minuten ist der Kellner wieder da. „Nun?“ Wir tun ihm den Gefallen und bestellen. Eigentlich wollten wir ja ein entspanntes Abendessen, aber inzwischen fühle ich mich doch etwas bedrängt. Mein Mann sagt, vielleicht liegt es an der Tischzeitreglung. „Tischzeitreglung?“ Ich verstehe kein Wort. Mein Mann erklärt: Für zwei Personen kann ein Tisch nur für eine Stunde 45 Minuten gebucht werden. Ich kann es nicht glauben und frage den Kellner. Natürlich hätte keiner etwas dagegen, wenn die Zeit ein wenig überschritten würde, aber einige Gäste hätten es übertrieben, sagt er. Sie wären einfach zu lange am Tisch sitzengeblieben. Man müsse ja auch den anderen Gästen die Chance bieten hier zu speisen.