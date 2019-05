Eine Familie zu haben, ist nicht billig. Deshalb haben wir Tipps gesammelt, was Familien kostenlos in Mönchengladbach machen können. In dieser Infostrecke finden Eltern Ausflüge und Unternehmungen in Mönchengladbach, für die man keinen Eintritt zahlen muss.

