Frauen-Kolumne : So schön ist der Herbst des Lebens

Mönchengladbach Der Herbst steht auch fürs Älterwerden, und das beschäftigt unsere Kolumnistin. Wie kann es gelingen, auch im Herbst des Lebens glücklich zu bleiben – vor allem als Frau?

Ich denke da an runzelige Haut, Falten am ganzen Körper, weißes Haar. Okay, das ist jetzt übertrieben, aber die Richtung stimmt schon mal. Beim Verblühen geht es wie so oft in unserem Alltag um Äußerlichkeiten. Ist es aber so wichtig immer äußerlich jung und attraktiv zu wirken? Stehen Attraktivität und Jugend in einem direkten Zusammenhang? Wenn ich mir die Medien ansehe, erscheint es mir manchmal so, in der Realität sehe ich aber Frauen jeden Alters mit einer unheimlich hohen Attraktivität, die viel mehr von Ausstrahlung her rührt als von Jugend.