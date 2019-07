Ferienaktion in Mönchengladbach : Gedächtnistouren für Familien

Mönchengladbach Spazierengehen und spielerisch das Gedächtnis schulen – das können Eltern und Kinder ab zehn Jahren in den Sommerferien bei den Gedächtnistouren des Mönchengladbacher Gedächtnistrainers Manfred Florack.

In Kooperation mit der Familienkarte der Stadt bietet er die Aktion zwei Mal an: Der erste Termin ist der Mittwoch, 31. Juli, im Schlosspark Rheydt. Am Mittwoch, 21. August, findet der zweite Termin statt, dann im Schlosspark Wickrath. Beide Touren starten um um 15 Uhr.

Die Familien lernen zwölf Ziele des Gedächtnistrainings in Theorie und Praxis kennen und können mit verschiedenen Übungen etwas für die grauen Zellen tun. „Durch die Bewegung an der frischen Luft wird zudem der Kreislauf angeregt, das ist gut fürs Gehirn“, sagt Florack. Er will die Kinder mit spielerischen Aufgaben, etwa Rechenaufgaben oder Zungenbrecher, in die Tour einbinden. Zudem bekommen sie ein kleines Puzzle geschenkt. Zwar solle Gedächtnistraining kein Wettbewerb sein, doch könne er sich vorstellen, Kinder gegen Eltern antreten zu lassen. Die Begleitpersonen zahlen mit Familienkarte fünf Euro, Kinder können kostenlos mitlaufen. Die Anmeldung kann pro Familie nur für einen Termin erfolgen. Pro Familie gibt es zudem eine Aufgabensammlung für zu Hause. Weitere Informationen und Anmeldungen unter kontakt@denk-mit.com.