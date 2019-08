Ferienaktion in Mönchengladbach : In den Ferien ins Weltall

Mönchengladbach Das ist mal eine ungewöhnliche Ferienaktion: Medienpädagoge Kai Kyas baut mit Jugendlichen in diesem Sommer ein Raumschiff. Dabei lernen sie weit mehr als Programmieren und Handwerksgeschick.

Schraubenzieher, Holzbretter, Platinen, dünne Kabelstränge, Papierfetzen und einige Flaschen Apfelschorle liegen in zwei kleinen Räumen an der Sandradstraße auf dem Boden oder stehen auf Papphockern. Aaron und sein gleichnamiger Kumpel knien dazwischen und schrauben eine Platine aus einem Musik-Mischpult heraus. Wofür sie die brauchen? Für ihr Raumschiff, ist doch klar. Das wollen sie gemeinsam mit drei anderen Jungs und dem Medienpädagogen Kai Kyas in den Ferien bauen.

Wirklich, ein Raumschiff in Mönchengladbach? Nun ja, das Raumschiff an sich gibt es bereits, zumindest virtuell an der Leinwand in einem dritten Raum. Als die Jugendlichen in den Räumen von „Team Craft“ – in denen sonst Geburtstagsgruppen oder Firmen Computerspiele spielen, die nur durch Bewegungen gesteuert werden können – ihren Workshop begannen, hatte Kai Kyas das Raumschiff-Computerspiel schon installiert. Zur Einstimmung spielten die Jugendlichen das Spiel über Computer mit Tastatur und Maus. Das Raumschiff kann dabei nur mit mehreren Spielern gleichzeitig reguliert werden: Je einer ist zuständig für die Steuerung des Raumschiffes, für den Maschinenraum, die Waffen, die Kommunikation, die Wissenschaft bzw. das Ausspähen der Gegner – und einer ist der Kapitän. Jeder sieht auf seinem Bildschirm nur jene Steuerungselemente und Daten, die seinem Bereich zugeordnet sind. Also: Ohne Kommunikation geht nichts. So sieht etwa der Wissenschaftler mit seinem Scanner, wo gegnerische Raumschiffe unterwegs sind und wo ihre Schwachstellen sind. Er sagt das dem Steuermann, der die Richtung vorgibt. Und jenem Mitspieler an den Waffen, der dann genauer auf die Schwachstellen der Gegner zielen kann.