Frauen-Kolumne aus Mönchengladbach : Warum junge Mädchen keinen sexy Bikini brauchen

Mönchengladbach Der Sommer ist voll da – doch für Kinder gibt es oft nur knappe Badebekleidung. Das ist nicht gut, findet unsere Kolumnistin.

Da ist er wieder: der Sommer! In den letzten Wochen konnten wir schon schwitzend Zeit im Freibad verbringen. Mit dem Sommer geht wie in jedem Jahr auch einher neue Badebekleidung einzukaufen, für uns Frauen ist das eh schon so eine Sache – wenn wir aber Mütter von halbwüchsigen Töchtern sind, wird es noch komplizierter.

Nicht nur beim Blättern durch diverse Kataloge sondern auch beim Schwimmbadbesuch und dem Sommerfest der Klasse fiel es wieder auf – also mir, den anderen Müttern möglicherweise nicht so sehr.

Die Bademode für junge Mädchen ist knapp und sehr sexy aufgestylt. Oberteile sind gepolstert, die Höschen bestehen aus Dreiecken mit Schleifchen oder sind knappste Hot Pants. So knapp und sexy, dass kaum eine erwachsene Frau sie ernsthaft tragen wollen würde. Andere, schlichtere, bedecktere Badebekleidung zu finden gestaltet sich gar nicht so einfach.

In solchen Outfits – denn das Knappe erstreckt sich nicht nur auf Bademode sondern generell auf Sommerkleidung – wirken die jungen Mädchen wie Sexualobjekte. Das sehen die Kinder zwar anders, aber sie werden nicht nur von anderen Kindern angesehen, sondern auch von erwachsenen Menschen. Die Verantwortung für den Kauf von Kleidungsstücken liegt bei den Eltern, auch wenn die Mädchen solche Outfits gerne haben wollen. Es ist völlig logisch, dass Ärger vorprogrammiert ist, wenn wir unseren Kindern, besonders wenn sie schon älter sind, vorschreiben wollen, was sie anziehen sollen. Umso ärgerlicher ist es, von der Modeindustrie in diesen Zwiespalt gedrängt zu werden. Eine Lösungsmöglichkeit wäre an der Stelle ein altersangemessenes Gespräch über die Konsequenzen von solcher Kleidung.