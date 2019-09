Kurs der Familienbildungsstätte : Was ein Babysitter können muss

Rheydt Babysitten kann man lernen. Zum Beispiel in Kursen der Familienbildungsstätte. Wer dort geschult wurde, landet in der „Babysitter-Kartei“. Die können Eltern nutzen, um einen Sitter zu finden.

Wer Babysitter werden will, sollte auch auf solche Fragen vorbereitet sein: „Was macht ihr, wenn ein Kind etwas verschluckt, das ihm im Hals stecken bleibt?“, fragt Anne Hommen. „Man kann versuchen, es mit den Fingern herauszuholen“, schlägt eine Kursteilnehmerin vor. Die Pädagogin schüttelt energisch den Kopf. Nein, dabei könne der Gegenstand nur tiefer in die Luftröhre gedrückt werden. „Wenn die Kinder noch klein sind, am besten über die Beine legen und kräftig zwischen die Schultern klopfen“, erklärt sie und demonstriert das auch noch gleich bei Söhnchen Paul, der sie begleitet. Natürlich nicht wirklich kräftig, denn er hat ja nichts verschluckt. Paul kichert, die Kursteilnehmer merken sich den Handgriff.

14 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren nehmen am zweitägigen Babysitterkurs in der Familienbildungsstätte in Rheydt teil. Sie lernen, wie man Babys badet, wickelt und füttert. Sie erfahren etwas über das richtige Verhalten bei Verletzungen oder Unfällen, üben Halte- und Tragetechniken an Puppen. Sie lernen die Entwicklungsphasen von Kindern kennen und besprechen Formen der Beschäftigung. Das gefällt dem 15-jährigen Patrice besonders. „Ich wusste nie, was ich mit meiner zweijährigen Cousine machen konnte. Jetzt kenne ich ihre Fähigkeiten und weiß, dass ich inzwischen gut mit ihr Ball spielen kann.“ Mit dem Wickeln tut er sich nicht schwer, das kennt er.