Familien in Mönchengladbach : Gewinnen Sie mit der Rheinischen Post ein großes Familienpaket

Mönchengladbach Die Rheinische Post verlost ein großes Familienpaket für Aktivitäten in Mönchengladbach und Umgebung. Um die Gewinnspielfrage zu beantworten, ist ein wenig Recherche nötig. Jetzt mitmachen!

Stars of the Galaxy – Galaktischer Kindergeburtstag – An einem Tag zum ausgebildeten Jedi! Kindergeburtstag (für max. 10 Kinder) der besonderen Art: mit Besuch der Ausstellung Stars of the Galaxy in Mönchengladbach, Animateur, vielen Spielen, Jedipass, Leihkostümen und Verpflegung.



+ Stadionführung bei Borussia Mönchengladbach für die ganze Familie + Tickets für das anschließende Spiel!

Mit Gang durch den Spielertunnel, an den „heiligen“ Rasen und durch die Nordkurve, Pressebereiche uvm. Danach der Borussia live die Daumen drücken.



+ Karten für den Cirque du Soleil

Ein absolutes Weltklasse-Ensemble von 46 Akrobaten entführt in längst vergangene Zeiten. Mit atemberaubender Akrobatik erzählt „TOTEM“ die Geschichte der menschlichen Evolution.