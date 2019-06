Großer Auftritt in Düsseldorf : Ein Chor aus Tausenden Kindern – und 60 Gladbacher Schülern

Mönchengladbach Die 60 Kinder des Schulchors der Grundschule Giesenkirchen nehmen am Konzert „6K United“ im Düsseldorfer ISS Dome teil. Singen begeistert sie.

Finanzierung Die Finanzierung der Konzerte erfolgt über den Ticketverkauf an Familien und Freunde und durch den freien Kartenverkauf. Das Konzert in Düsseldorf findet am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr statt.

Konzerte In diesem Jahr finden vier Abschlusskonzerte in Berlin, Hamburg, Mannheim und Düsseldorf statt.

Projekt Hinter „6K United“ stehen Musiker und Pädagogen, die den Musikunterricht stärken und deutschlandweit Kinder für das Singen begeistern wollen. Das Projekt umfasst einen Workshop für Lehrer, jedes Jahr ein neues musikalisches Repertoire, Materialien und die Teilnahme am Abschlusskonzert in der Region.

„Alle Kinder singen gern“, ist Lehrerin Mira Hirschberg überzeugt. „Sie haben großen Spaß dabei und bekommen bessere Laune.“ In der Grundschule wird deshalb aus Überzeugung oft gesungen: manchmal vor dem Unterricht, manchmal das gemeinsame Schullied, in der Chor-AG oder wenn gemeinsam mit den Mini-Musikern eine CD aufgenommen wird. Und zu Hause? Wird in den Familien noch gesungen? Franziska singt mit Oma und Opa Lieder aus einem Kinderliederbuch. Erjonid singt mit seinem Opi, Zuzanna trällert selbst unter der Dusche die Lieder, die sie in der Chor-AG lernt. Und auch Josy liebt es, zu Hause zu singen. „Jeder Mensch kann singen“, ermutigt Hirschberg vielleicht noch zögerliche Eltern, ebenfalls mit ihren Kindern zu singen. Kinderlieder und Schlaflieder stellen tatsächlich auch ungeübte Sänger vor keine allzu großen Herausforderungen. Aber sie führen die Kinder an das Singen heran. Wenn zum Gesang auch die Bewegung hinzu kommt, macht es den Kindern noch mehr Spaß. Deshalb schlagen die Macher des „6K United“-Projekts entsprechende Choreographien vor. Das schwedische Volkslied „Vem kan segla“ wird mit Gesten und Geräuschen begleitet: die Möwen schreien, der Wind pfeift, der Donner grollt. Später wird gerudert und mit den Armen Segel gebildet. Die Kinder sind konzentriert bei der Sache und bringen das schwedische Lied fehlerfrei über die Bühne. Noch sicherer sind sie bei Namikas „Lieblingsmensch“. Text und Gesten sitzen. Nur manchmal müssen sie gestoppt werden, denn auf der großen Düsseldorfer Bühne werden sie nicht den gesamten Text singen, sondern manche Passagen dem anderen Teil des Riesenchors überlassen.