Angebot der Awo in Mönchengladbach : Lernen und spielen in der Sommerschule

Mönchengladbach Die Pandemie hat das Leben der Kinder stark beeinflusst. Schulische Struktur und soziale Kontakt waren nicht mehr vorhanden. Die Awo leistet mit der Sommerschule einen Beitrag diese Defizite aufzuarbeiten.

Knapp ein Jahr alt sind die neuen Räume der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Limitenstraße in Rheydt. Doch so einen Trubel hat es auf der Etage Zebra noch nicht gegeben. Kinder lachen, und einige hüpfen vor einem Raum herum. Es ist 9.30 Uhr, und die Kinder nehmen gerade ihren Frühstückstücks-Snack zu sich, bevor sie dann in die unterschiedlichen Angebote starten.

Die Pandemie hat massive Auswirkungen auf die Schüler. „Es war ein Schuljahr, wie noch keines stattgefunden hat“, sagt Norbert Bude, Vorsitzender des Awo-Präsidiums. Das Land möchte die Defizite mit dem Programm „Extra Zeit zum Lernen NRW“ ausgleichen. „Wir werden hier insgesamt 120 Kinder betreuen. Die Kinder bekommen zwei Mahlzeiten: einen Snack am Morgen und ein Mittagessen“, sagt Bude. Und Awo-Vorstand Uwe Bohlen ergänzt: „Durch die unterschiedlichen Ansätze fördern wir Potentiale zu Tage, an die wir nicht gedacht haben. Ich bin überzeugt, dass es ein größerer Schritt ist als die Nachhilfe.“ Die Stadtsparkasse unterstützt das Projekt mit 4500 Euro aus dem PS-Zweckertrag, die Lebensmittel kommen von Edeka Endt.

Dann wird es Zeit, in die Gruppen zu gehen. Heute stehen Kochen oder „Stark ohne Mukkis“ auf dem Programm. Andrea Kottmann-Coniglio bietet „Stark ohne Mukkis“ an. „Das ist ein pädagogisches Konzept, das Kinder stark macht gegen Mobbing. Die Kinder lernen, in sich hinein zu hören, mit den eigenen Gefühlen umzugehen und zu artikulieren: Was brauche ich denn jetzt, um mich gut zu fühlen?“, erklärt sie. „Jedes Gefühl ist erlaubt, aber nicht jede Handlung daraus. Man darf wütend sein, aber nicht boxen. Wir wenden dabei verschiedene Methoden an, wie das Peering, Theaterpädagogik oder auch Partnerübungen.“