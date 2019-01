Familien im Stress: Die dreifachen Sportler

Mönchengladbach Henning, Nils und Daniel sind Drillinge und jeder von ihnen betreibt eine eigene Sportart - wäre es nicht einfacher für die Familie, wenn alle den gleichen Sport machen würden? Sie finden nicht.

Wer Kinder hat, die eine Sportart ernsthaft betreiben, weiß, welche Herausforderung das an den Terminkalender stellt. Die Kinder müssen im Durchschnitt zwei Mal in der Woche zum Training und am Wochenende sind Wettkämpfe beziehungsweise Liga-Spiele angesagt. Das ist schon bei einem Kind anstrengend, bei zweien schwierig und bei drei Kindern eine echte organisatorische Herausforderung. Trotzdem freut sich Christiana Krings darüber, dass ihre drei Söhne drei verschiedene Sportarten betreiben. „Wir haben immer großen Wert darauf gelegt, dass jeder sein eigenes Ding macht“, sagt sie. Denn Henning, Nils und Daniel sind alle drei 13 Jahre alt – sie sind Drillinge.