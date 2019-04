Aktion in Mönchengladbach : Ausflug für Familien für einen Euro

Mönchengladbach Im Sommer gibt es eine besondere Aktion von Stadt und NEW: Familien zahlen für einen Ausflug ins Irrland in Kevelaer nur einen Euro – doch es gibt eine Bedingung.

(mre) Insgesamt 850 Kinder, Jugendliche und Eltern können in den Sommerferien wieder für einen Euro einen Ausflug in das Irrland in Kevelear machen. Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt organisiert in Kooperation mit der NEW die Aktion „Freie Fahrt für die Jugend“. Am Mittwoch, 17. Juli, findet der Ausflug von 10 bis 15.45 Uhr statt. Für den Kostenbeitrag von einem Euro pro Person gibt es die Hin- und Rückfahrt, das Ticket für den Spielpark und ein warmes Mittagessen.