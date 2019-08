Einschulung in Mönchengladbach : 2215 i-Dötzchen in der Stadt

Mönchengladbach Die Zahl der Erstklässler ist gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr nur gering. Aber bis zum Schuljahr 2023/2024 wird es etwa 400 i-Dötzchen mehr geben. Dann wird es eng in manchen Grundschulen.

Für rund 2215 Kinder ist heute ein großer Tag. Sie werden eingeschult. Und ihre Eltern hatten Glück. Die Suche nach einer geeigneten Schule fürs Kind war für sie in diesem Jahr noch relativ entspannt. Das wird in den kommenden Jahren wohl anders aussehen. Denn die Zahl der i-Dötzchen wächst. Im Schuljahr 2020/2021 werden bereits 2400 Kinder eingeschult, ein Jahr später sollen es schon 2500 sein. Und das ist noch nicht das Ende der steigenden Kurve.

Was die Schülerzahlen betrifft, befinde man sich zurzeit noch in einer stabilen Lage, sagt Schuldezernent Gert Fischer. Auch im kommenden Schuljahr sieht er noch keine Probleme. Allerdings schränkt er ein: „In Schulen, die jetzt schon voll sind, wird’s eng.“

Für das Schuljahr 2023/24 werden derzeit 2650 i-Dötzchen prognostiziert. Bei einem Richtwert von 25 Schülern pro Klasse müssten 16 zusätzliche Eingangsklassen untergebracht werden. Mehr Geburten und Zuwanderung sind der Grund für die steigenden Schülerzahlen an Grundschulen. Laut statistischem Landesamt IT.NRW liegt der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund an allen Mönchengladbacher Schulen bei 40 Prozent. Im Schuljahr 2015/2016 waren es 33,6 Prozent. An den Grundschulen in der Stadt hat aktuell im Schnitt fast jedes zweite Kind einen Migrationshintergrund (47,8 Prozent sind es laut IT.NRW, 49,2 Prozent nach den Berechnungen der Stadt), das heißt die Kinder sind zugezogen oder haben einen ausländischen Pass, sie haben mindestens ein Elternteil, das nicht in Deutschland geboren wurde, oder zu Hause wird nicht vorrangig Deutsch gesprochen.