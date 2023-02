Tod auf Klassenfahrt Müssen Emilys Lehrerinnen doch vor Gericht?

Möglicherweise müssen sich nun doch zwei Lehrerinnen des auf Klassenfahrt gestorbenen Mädchens Emily vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die beiden Pädagoginnen Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Denn die Schülerin, die an Diabetes erkrankt war, starb auf einer Klassenfahrt. Kostenpflichtiger Inhalt Doch das Landgericht lehnte am vergangenen Freitag die Eröffnung eines Hauptverfahrens ab. Gegen diesen Nichteröffnungsbeschluss hat nun wiederum die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Beschwerde eingelegt. Das bestätigte Staatsanwältin Simone Braam am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.