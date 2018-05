Mönchengladbach: Fahrradgespräche am Flughafen

Mönchengladbach Das neue Datenschutzgesetz und die Fortbewegung in einer wachsenden Stadt waren zentrale Themen beim RP-Netzwerktreff "MG ist IN" im Hugo Junkers Hangar. Dazu gab es Weihnachtsduft - und das Ende Mai.

"Ja, ist denn heut scho Weihnachten?" Diese Frage frei nach dem berühmten Werbespruch Franz Beckenbauers dürften sich gestern Abend einige Gäste bei der dritten Auflage des Netzwerktreffs der Rheinischen Post Mediengruppe "MG ist IN" gestellt haben. Denn im Hangar am Flughafen zog der Duft Glühwein durch die Luft. Und das im Mai bei hochsommerlichen Temperaturen. Der Grund: Thorsten Neumann von "noi! Event & Catering" tischte einen speziellen Kaiserschmarrn mit kühlendem Glühweinsorbet auf. "Man kann nicht früh genug auf Weihnachten vorbereitet sein", sagte er.

Doch zuerst einmal kommt der Sommer. Und da lässt es sich gut radeln. Stadtdirektor und Planungsdezernent Gregor Bonin, dessen Ziel es ist, Mönchengladbach zur Fahrradstadt zu machen und der trotz Kritik von mancher Seite ein glühender Verfechter der Blauen Route ist, ließ sich gerne über E-Bikes beim Fahrradspezialisten B.O.C. beraten. "Ich selber fahre aber noch das klassische Fahrrad", sagte er. Bonin und B.O.C.-Geschäftsführer Bernd Heumann sind sich einig, dass das Fahrrad in urbanen Gebieten eine immer größere Rolle spielen wird. "Der Verkehr wird es regeln", sagte Heumann. Bei dichter werdendem Verkehr sei auch das Elektroauto nicht die Lösung aller Probleme. Außerdem, so fügte Unternehmer Eugen Viehof an, dürfe man auch nicht den Gesundheitsaspekt vergessen.

Auch Drekopf-Chefin und FDP-Fraktionsvorsitzende Nicole Finger und ihre Familie sind in ihrer Freizeit oft mit dem Rad unterwegs. "Wir haben unseren Kindern schon früh das Radfahren beigebracht. Unser Sohn ist zehn Jahre alt, und er kann die Meilensteine seines Lebens wie den Fußballplatz mit dem Fahrrad erreichen." Flughafen-Chef Franz-Josef Kames plauderte gut gelaunt über Radtouren im Urlaub (als nächstes in der Schweiz) - und mit seinem neuen Gesellschafter Ulrich Schückhaus (Chef der Entwicklungsgesellschaft EWMG) über Perspektiven für den Airport.

Zwei Dinge beschäftigten die rund 300 eingeladenen Gäste aber mindestens so sehr wie das gute Essen und die vielen Kontakte: nämlich einerseits die Strohhalme, die zu den Getränkeflaschen gereicht wurden ("Dürfen wir die noch benutzen?", so die einhellige Meinung angesichts der Pläne der EU-Kommission, Plastikgeschirr einzudämmen). Und andererseits die Datenschutzgrundverordnung: Nicht nur die großen Unternehmen in der Stadt wie zum Beispiel die NEW ("Ein Riesenbeschäftigungsprojekt", sagte Ralf Poll, Geschäftsführer der NEW Energie und Wasser), auch etwa die Kleingärtner haben sich ausführlich beraten lassen, wie der frühere Stadtverbandsvorsitzende Heinz-Josef Claßen verriet. Kämmerer Michael Heck (beim TV Einigkeit Holt natürlich Kassierer) sagte: "Wir stellen von E-Mails jetzt erstmal wieder auf Papier um. Kann ja eigentlich auch nicht so gewollt sein."