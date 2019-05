Fahrradfahren in Mönchengladbach : ADFC lädt am Freitag zum Nachtradeln ein

ADFC lädt am Freitag zum Nachtradeln ein

Fahrradfahren in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zahn Kilometer mit dem Fahrrad will der ADFC am Freitagabend zurücklegen – mit geschmückten Rädern. Die Mönchengladbacher sind zum Mitfahren eingeladen.

Der ADFC Mönchengladbach organisiert am Freitagabend eine abendliche Radtour auf den Hauptstraßen der Stadt. Die zehn Kilometer lange Strecke wird von der Polizei und dem ADFC Mönchengladbach abgesichert. Die Teilnehmer schmücken ihre Räder mit bunter und blinkender Beleuchtung.

Treffpunkt ist am Schillerplatz in Eicken. Start ist um 21.30 Uhr, die Tour dauert rund eine Stunde. Ab 20 Uhr werden am Schillerplatz Knicklichter und blickende Brillen zum Schmücken der Räder verteilt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mitfahren darf aber nur, wer mit einem verkehrssicheren Fahrrad mit Licht unterwegs ist. Bei der Tour können lauf ADFC letztmalig klimafreundliche Kilometer für das Mönchengladbacher Stadtradeln gesammelt werden.