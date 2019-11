Ehemaliger Box-Weltmeister : Henry Maske kommt nach Gladbach

Ex-Boxer Henry Maske ist zu Gast in Mönchengladbach. Foto: Initiativkreis Mönchengladbach

Mönchengladbach Der ehemalige Box-Weltmeister ist am 20. November auf Einladung des Initiativkreises im Rahmen der Reihe „Pioniere der Welt“ zu Gast.

Henry Maske war nicht nur ein außergewöhnlicher Boxer, der in seiner Karriere Olympiasieger und später Weltmeister bei den Profis wurde. 31 seiner 32 Profikämpfe gewann der Mann aus dem brandenburgischen Treuenbrietzen, elfmal siegte er durch K.o.. Maske entwickelte sich darüber hinaus zu einem der ersten gesamtdeutschen Helden nach der Wiedervereinigung und zu einer der faszinierendsten Sportlerpersönlichkeiten, die Anfang der 1990er Jahre mitverantwortlich dafür war, dass Deutschland einen Box-Boom erlebte. Am 20. November 2019 ist der 55-Jährige in Mönchengladbach zu Besuch und Gast der Reihe „Pioniere der Welt“. Der Vorverkauf für die Veranstaltung des Initiativkreises Mönchengladbach hat begonnen.

Während seiner Laufbahn war Maske ein Phänomen. In seiner oftmals lauten, grellen Sportart blieb er stets höflich, bescheiden und allürenfrei, was ihm den Spitznamen „Gentleman“ einbrachte. Als er schon zweimal Weltmeister geworden war, lebte er noch auf 68 Quadratmetern im 15. Stock eines Plattenbaus in Frankfurt an der Oder. Zudem galt sein Box-Stil als überlegt, defensiv und unspektakulär. Ihm ging es um den Sieg, nicht um die Show während des Kampfes. Zudem vermied er es, Verbalattacken seiner Konkurrenten im Vorfeld der Kämpfe mit markigen Sprüchen zu kontern. Die Antwort werde er im Ring geben, sagte er zumeist. Und diese verfolgten dann bis zu 20 Millionen Zuschauer im Fernsehen. Maske kam bei den Box-Fans gut an, denn er schien Gegensätze mühelos vereinen zu können.

Trotz seines bescheidenen Naturells passte sein Auftritt zu den Inszenierungen, mit denen der TV-Sender RTL seine WM-Kämpfe begleitete. So trug Maske von Künstlern gestaltete Boxmäntel, und die Einlaufmusik-Titel „Conquest of Paradise“ oder später bei seinem Abschiedskampf „Time to Say Goodbye“ verkauften sich jeweils millionenfach.

In Aktion: Henry Maske bei seinem zweiten Kampf gegen Graciano Rocchigiani am 14. Oktober 1995 in der Münchener Olympiahalle. Im Jahr zuvor hatten beide den ersten WM-Kampf zweier deutscher Profi-Boxer bestritten. Foto: imago/HJS/imago sportfotodienst

Ausgerechnet jenen Abschiedskampf 1996 gegen Virgil Hill verlor Maske. Es war seine erste und einzige Niederlage als Box-Profi. Und diese nagte an ihm so sehr, dass er zehn Jahre später ein Wagnis einging: Nach einjähriger Vorbereitung kehrte er 2007 als damals 42-Jähriger für einen Revanchekampf gegen Hill in den Ring zurück – und gewann den Kampf. „Ich bin eigentlich ein ängstlicher Mensch“, hat Maske einmal über sich selbst gesagt. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich im Ring den größten Boxern seiner Generation zu stellen. Ehrgeiz, Fleiß, Disziplin und Zielstrebigkeit brachten ihm eine große Karriere ein. „Man muss ein Ziel vor Augen haben“, ist Maskes Credo. Das beschert ihm auch seit dem Ende seiner Sportlerlaufbahn viel Erfolg.

Dementsprechend wird es am 20. November nicht nur um seine Siege im Boxring gehen. Schließlich arbeitet Maske mittlerweile als Unternehmer und Motivations-Experte. Er ist als Franchise-Nehmer von zehn Filialen einer Fast-Food-Kette im Rheinland Chef von 350 Mitarbeitern. Als er das Fast-Food-Geschäft lernte, stellte er sich – um nicht erkannt zu werden – in England und Schottland verkleidet und geschminkt an Fritteuse und Kasse. Maske hält auch Vorträge zum Thema Mitarbeiterführung und Eigenmotivation. Darüber hinaus ermöglicht seine Stiftung „A Place For Kids“ sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen kostenlosen Urlaub.

Nach Mönchengladbach kommt Henry Maske auf Einladung des Initiativkreises im Rahmen der Reihe „Pioniere der Welt“. Nach seinem Vortrag stellt sich Maske auf der Bühne den Fragen des ARD-Sportschau-Moderators und früheren Borussia-Stadionsprechers Matthias Opdenhövel. Schirmherr des Abends ist Hartmut Wnuck, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse.