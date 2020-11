Kostenpflichtiger Inhalt: Wildkräuterpark in Mönchengladbach : Blühende Bereicherung für Mensch und Insekt

Bei der Bepflanzung des WildpflanzenParks (Ewilpa) an der Konzenstrae packten der zweijährige Jaro, Anna Schimanski, Initiatorin Meike Koppmann und Cora Herzog mit an. Foto: Isabella Raupold (ikr)

Mönchengladbach Kräuterpädagogin Koppmann initiierte einen essbaren Wildpflanzenpark an der Konzenstraße. Das Projekt wird von Stadt, EWMG und Kooperationspartnern unterstützt. Am Wochenende war Pflanzaktion in Mönchengladbach.