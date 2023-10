Evakuierung mit Lufthansa Gladbacher Politiker zurück aus Israel

Der Mönchengladbacher Christoph Dohmen und seine Familie, die während des ausbrechenden Krieges in Israel in Urlaub waren, sind wieder zurück in Deutschland. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende, seine Frau und die beiden Kinder konnten Plätze in einer der Lufthansa-Maschinen buchen, die am Donnerstag die ersten rund 1000 Deutschen aus Israel ausflogen. Am Abend landete das Flugzeug dann in Frankfurt am Main.