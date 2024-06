Politik in Mönchengladbach Eine Anleitung zur Europawahl 2024

Das geht natürlich nicht mehr bei der Post, die kommen ja nicht mehr an. Die Stadt weist darauf hin: Alle roten Wahlbriefe müssen am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr dem Wahlamt vorliegen. Wer den rechtzeitigen Gang zur Post verpasst, kann den Wahlbrief daher bis Sonntag um 16 Uhr noch in den Verwaltungsbriefkästen am Vitus-Center, am Rathaus Rheydt, an der Fliethstraße 86-88, am Rathaus Abtei oder in den Verwaltungsstellen Hardt, Rheindahlen, Neuwerk, Giesenkirchen, Odenkirchen oder Wickrath und Rathaus Abtei einwerfen. Die genannten Briefkästen werden dann noch geleert und Wahlbriefe zur Auszählung in die Gesamtschule Volksgarten gebracht.