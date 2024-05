186.000 wahlberechtigte Mönchengladbacher Wahlbenachrichtigungen verschickt – was jetzt zu tun ist

Die Wahlberechtigten Wer die deutsche oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft hat, in Deutschland wohnhaft ist und sich zudem seit mindestens drei Monaten in der EU aufhält, oder im Wählerverzeichnis eingetragen ist, ist wahlberechtigt. Das Wahlalter in Deutschland ist 2022 von 18 auf 16 Jahre gesenkt worden. In Mönchengladbach sind damit circa 186.000 Menschen wahlberechtigt. Etwa jeder elfte Wahlberechtigte ist ein Erstwähler. Insgesamt sind das circa 16.600 Bürger, wobei 4100 junge Menschen 16 und 17 Jahre alt sind und daher nur wegen des abgesenkten Wahlalters ihre Stimme abgeben können. Die Zahl der Wahlberechtigten wird sich bis zum Wahltag noch ändern, „weil das Wählerverzeichnis wegen Zuzügen oder Fortzügen bis zum 21. Tag vor der Wahl, also dem 19. Mai, weiter aktualisiert werden muss“, sagt Hardy Drews, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice. In Mönchengladbach sind dieses Jahr etwa 2400 Personen weniger wahlberechtigt als bei der Europawahl 2019.