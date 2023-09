Aktion in Mönchengladbach Rheydter City ist autofrei zum Auftakt der Mobilitätswoche

Zum weiteren Programm der Mobilitätswoche zählen etwa das ADFC-Nachtradeln (15. September, ab 20 Uhr auf dem Schillerplatz), die „Critical Mass“-Aktion der Rollbrett Union (alles, was Rollen oder Räder hat und nicht motorisiert ist, trifft sich am Sonntag, 17. September, ab 10 Uhr vor dem Rollmarkt) sowie die Fahrrad-Fan-Fahrt zum Borussia-Heimspiel gegen Leipzig (Samstag, 23. September, ab 12.30 Uhr). Der Rollator-Tag ist am Freitag, 22. September, von 10 bis 13 Uhr am Minto. Live-Musik auf der Fahrradbühne wird am Donnerstag, 21. September, 19.30 Uhr, an der Sittardstraße (Alte Tanke) gespielt. Und am Mittwoch, 20. September, ist ab 16.30 Uhr Bürgersprechstunde in der Zentralbibliothek zum Thema Mobilität. Die Aktion „Kidical Mass“ vom ADFC findet am Samstag, 23. September, ab 15 Uhr statt. Die kleinen Radler bahnen sich im Demonstrationszug mit bunten Fahnen und Plakaten vom Rheydter Markt einen Weg zum Geropark.