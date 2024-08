Neue Veranstaltungsreihe in Mönchengladbach Was zur ersten „Queer Night“ in der Altstadt geplant ist

Ab Freitag, 2. August, wird insbesondere für queere Menschen an verschiedenen Orten Programm wie Kino, Karaoke oder Stammtisch angeboten. Im Köntges an der Waldhausener Straße 16 wird zum Auftakt um 20 Uhr ein Liebesfilm aus den 1980er-Jahren gezeigt, in dem es um ein Coming-Out geht. Dazu soll es Popcorn geben, solange der Vorrat reicht. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Zwei Häuser weiter wird zudem ab 20 Uhr im Waldhausen Astoria gefeiert. Das Queer Referat der Hochschule Niederrhein bringt damit die internationale Partyreihe „Beers4Queers“ in die Altstadt. In der Shotbar Foormat wird zeitgleich ein queerer Stammtisch ausgerichtet. Für diesen Zweck ist ein Tisch reserviert und durch eine Regenbogenflagge leicht zu erkennen. Zum Singen sind Interessierte – ebenfalls ab 20 Uhr – in der Karaoke Bar King & Queen an der Aachener Straße 28 aufgerufen.