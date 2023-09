Discounter kommt nach Mönchengladbach Wann Pepco an der Hindenburgstraße eröffnet

Mönchengladbach · Der Discounter drängt in den deutschen Markt und will dieses Jahr vier Filialen in NRW beziehen. Der Startschuss fällt in Mönchengladbach. Über die Öffnungszeiten und das Angebot.

26.09.2023, 13:12 Uhr

Die Schaufenster der neuen Pepco-Filiale in Gladbach sind abgeklebt. Foto: Carsten Pfarr

Noch steht ein Absetzcontainer vor der neuen Pepco-Filiale an der Hindenburgstraße, die Schaufenster sind verklebt. „Eröffnung demnächst“, heißt es dort in blauen Lettern. Doch im Inneren sind die Kleiderständer bereits voll behängt, Regale feinsäuberlich eingeräumt. Schon bald wird der Discounter den ersten Standort in NRW eröffnen – in Mönchengladbach.