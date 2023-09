Discounter in Mönchengladbach So lief die Eröffnung der ersten Pepco-Filiale in NRW

Mönchengladbach · Im Discounter an der Hindenburgstraße in Mönchengladbach wurden die ersten Kunden begrüßt. Was sie zu dem Sortiment sagen, und wie Pepco weiter expandieren will.

28.09.2023, 14:23 Uhr

So sieht es in der Filiale von Pepco in Mönchengladbach aus 24 Bilder Foto: Carsten Pfarr

Als Erstes gehen zwei Paar Socken über die Ladentheke der neuen Pepco-Filiale in Mönchengladbach. „Irgendwie ein typischer Männer-Einkauf. Aber Socken kann man auch immer brauchen“, sagt Hakan Can lachend. Der Mönchengladbacher ist gezielt zur Neueröffnung des Discounters an die Hindenburgstraße gekommen. Er wollte sich mal umschauen, sagt er und: „Ich bin positiv überrascht.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: So sieht es in der Filiale von Pepco in Mönchengladbach aus