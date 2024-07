Rassistischer Gesang in Mönchengladbach? Staatsschutz ermittelt nach Schützenfest in Venn wegen Volksverhetzung

Die Online-Anzeige hatte die Polizei am Dienstag, 23. Juli, erhalten. In der Anzeige war auf das Video hingewiesen worden, das in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht worden war. Wie die Polizei mitteilte, sei auf dem Video zu sehen und zu hören, wie eine unbestimmte Anzahl von Personen in einem Festzelt zu dem Lied „L'amour toujours“ in einem umgedichteten Text mehrfach laut und deutlich den Slogan „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" singt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde das Video am Samstag um 23.47 Uhr bei einem Schützenfest im Ortsteil Venn aufgenommen.