Mordkommission ermittelt in Mönchengladbach : 46-jährige Frau stirbt nach Streit mit Bekannten

Mönchengladbach Nach Aussagen des Lebensgefährten war die 46-Jährige bereits am 1. Mai bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Bekannten verletzt worden. Der Notarzt wurde allerdings erst zwei Tage später gerufen. Da war die Frau schon nicht mehr ansprechbar.

Eine 46-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag, 3. Mai, ihren lebensbedrohlichen Verletzungen in einer Klinik erlegen. Das meldete die Polizei am darauffolgenden Mittwoch.

Ende März soll ein 18-Jähriger an einem Sonntagmittag versucht haben, eine 15-Jährige an der Bernhardstraße in Uedding zu töten. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt. Die beiden Jugendlichen hatte sich laut Polizei via Messenger verabredet und an der Straße Beekerkamp getroffen. So hatte es das Mädchen damals ausgesagt. Am Treffpunkt sei der 18-Jährige dann zudringlich geworden. Als die 15-Jährige forderte, er solle aufhören, soll er ihr unvermittelt mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.