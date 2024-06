Europawahl 2024 in Mönchengladbach CDU stabil, Grüne und SPD enttäuscht

Für die SPD beginnt der Wahlabend mit Tiefschlägen: Als die ersten Wahllokale die Ergebnisse melden, liegen die Sozialdemokraten weit abgeschlagen hinter der AfD. Doch als die Briefwahlbezirke nach und nach ausgezählt sind, wendet sich das Blatt. Die SPD unterbietet ihr Rekord-Tief von 2019 zwar noch einmal, aber sie wird in Mönchengladbach – anders als deutschlandweit – dennoch zweitstärkste Kraft und holt über 1000 Stimmen mehr als die AfD. Groß ist die Freude darüber aber nicht – mit Blick auf das Gesamtergebnis. „Ich war am Morgen wählen, da war die Stimmung gut. Ich hatte große Hoffnungen. Über das Ergebnis bin ich natürlich enttäuscht“, sagt SPD-Chefin Gülistan Yüksel, die noch am Abend nach Berlin zurückreist. Mit Blick auf die Bundestags- und Kommunalwahl im kommenden Jahr sagt Yüksel: „Wir wollen, dass die AfD gar nicht mehr in den Parlamenten sitzt. Aber die Wählerinnen und Wähler haben so entschieden, und wir müssen daran arbeiten, dass das Vertrauen in die Politik und unsere Demokratie wieder wächst.“