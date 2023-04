In Deutschland beginnt die Saison der Freiluft-Erdbeeren bekanntlich erst Mitte Juni und endet Ende Juli. Mit unterschiedlichen Anbaumethoden kann die Ernte aber über diesen Zeitraum ausgebaut und verfrüht werden. So haben auch schon etliche Bauernläden in Mönchengladbach und Korschenbroich schon die süße Frucht im Angebot.