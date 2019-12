Erasmus+ in Mönchengladbach : Schüler l(i)eben Europa

Mönchengladbach Zwei Jahre, 20 Gastschüler, zwölf Gastlehrer, sechs Länder – das ist das Schulprojekt „Eva – equality, variety, acceptance“ von Erasmus+. An der Gesamtschule Volksgarten fand jetzt das erste Treffen der Schüler aus den teilnehmenden Partnerländern Deutschland, Portugal, Estland, Frankreich (La Réunion), Bulgarien und Türkei statt. In den kommenden Monaten reisen Schüler und Lehrer in alle sechs Länder. In jedem wird ein anderes Thema bearbeitet. Von Maren Könemann (Text & Fotos)