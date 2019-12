Filiz Maloglu (19) aus Mönchengladbach, Deutschland

Filiz geht in die 12. Klasse der Gesamtschule Volksgarten in Mönchengladbach. Um an „Eva“ teilnehmen zu können, musste sie sich zunächst auf einen zweijährigen Projekt-Kurs und innerhalb diesem dann nochmal auf das Programm selbst bewerben. „Ich habe mich so dafür interessiert, wie wohl das Miteinander zwischen den Schülern wohl so funktioniert“, sagt Filiz zu ihrer Motivation. Für Europa wünscht sie sich, dass die Menschen wieder mehr Kontakt zueinander haben. So wie bei Erasmus+: „Wir haben uns schon vor dem Treffen über Whatsapp ausgetauscht“, sagt Filiz. Wichtig sei ihr auch, dass die Menschen sich in Europa wieder mehr wertschätzen. „Man sollte nicht immer nur daran denken, was man selbst will, sondern auch mal an andere denken.“

Das Thema in Deutschland war Toleranz. Die Schüler besuchten Köln, Brüssels und Düsseldorf. Samstag steht für alle Schüler die Heimreise an.