Mönchengladbach: Enkel von NS-Opfern reist aus den USA an

Mönchengladbach Bei der Verlegung weiterer Stolpersteine war Ralph Falkenstein, ein Enkel der ermordeten Familie Reinemann, anwesend. In der Stadt erinnern jetzt 278 Stolpersteine an die Opfer der Nazis.

Auch in Rheydt wurden neue Stolpersteine verlegt. In der Werner-Gilles-Straße, wo früher das Ensemble von Synagoge, jüdischer Volksschule und Lehrerwohnung stand, erinnern jetzt vier Steine an die Familie Heymann - an Max und Anna Heymann und ihre beiden Kinder Walter und Edith, die 1942 nach Izbica deportiert und dort aller Wahrscheinlichkeit nach ermordet wurden. Max Heymann, mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichneter Soldat des Ersten Weltkriegs, war Lehrer an der jüdischen Volksschule, Kantor und Prediger in der Synagogengemeinde. Ulrich Elsen bezeichnet ihn als engagierten Pädagogen. Sein Land Deutschland und wohl auch seine Schüler wollte er auf keinen Fall verlassen. Nach der Zerstörung der Synagoge in der Reichspogromnacht allerdings habe er zum evangelischen Pfarrer gesagt; "Womit habe ich das verdient?" und gewarnt: "Passen Sie auf, dass Ihnen das nicht auch passiert. Was würden Sie dann tun?" So berichtete Olaf Nöller, Pfarrer der evangelischen Hauptkirche in Rheydt. Warum Heymann sich im April 1942 mit seiner Familie freiwillig zum Transport in den Osten gemeldet hat, bleibt unklar. Alle vier wurden nach Izbica im südöstlichen Teil Polens deportiert. Über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt.