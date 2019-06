Demonstration von „Ende Gelände“ : Klima-Aktivisten ziehen durch Mönchengladbach

Der Demozug lief unter anderem über die Bismarckstraße. Fotos (3): Milena Reimann. Foto: Milena Reimann

Mönchengladbach Vom Klima-Camp in Viersen zogen am Freitag Nachmittag 2500 Umwelt-Aktivisten nach Mönchengladbach. Begleitet wurden sie von einem Polizei-Großaufgebot. Hubschrauber kreisten stundenlang über der Stadt.

Marschieren macht müde. „Wir machen jetzt 15 Minuten Pause“, ruft eine junge Frau in die Menge, die längst hinter ihr zum Stehen gekommen ist. Es ist Freitag, kurz nach 15 Uhr. Der Zug der Klima-Aktivisten, viele davon in weißen Maler-Overalls, erstreckt sich vom Schürenweg fast bis zur Schwogenstraße. Besser gesagt: Er sitzt. Die Aktivisten sind zu Fuß aus Viersen gekommen und lassen sich nun auf der Straße nieder, auf den Gehwegen und den Einfahrten der anliegenden Häuser. Einige packen Stullen aus – Picknick am Demorand. Vorne parkt mitten auf der Straße ein weißer Geländewagen mit riesigem Lautsprecher am Heck und einem Transparent an der Seite. „Kapitalismus ist kein Naturgesetz“ steht darauf.

Die Nacht haben viele der teils aus dem Ausland angereisten Klima-Aktivisten in einem Zeltcamp in Viersen verbracht, nun soll es weiter in Richtung Tagebau gehen. Doch die Polizei hat den Viersener Bahnhof gesperrt. Das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ organisiert Busse. Die reichen offenbar für viele nicht aus. Sie machen sich zu Fuß auf den Weg zum Mönchengladbacher Hauptbahnhof. 2500 sollen es sein. Begleitet werden sie von einem Polizei-Großaufgebot. Stundenlang drehen zwei Hubschrauber Runden über der Innenstadt. Viele Anwohner rufen bei der Polizei an und fragen, was los sei.

Info ADFC und BAUM fahren per Rad zur Kundgebung Ziel von beiden Touren am Samstag ist Keyenberg in Erkelenz. Wege Der ADFC startet um 9 Uhr am Sonnenhausplatz und sammelt um 9.30 Uhr Mitfahrer am Rheydter und um 10 Uhr am Wickrather Markt ein. BAUM startet um 11 am Sonnenhausplatz, sammelt Mitfahrer um 11.30 am Harmonieplatz, 11.50 an der Brücke zur Burgmühle, um 12.10 Uhr am Schloss Wickrath und um 12.40 Uhr in Wanlo am Mark ein.

Dank der Marschpause ist die Kaldenkirchener Straße in Richtung Innenstadt für den Autoverkehr erst mal dicht. Polizeimotorräder und -wagen halten am hinteren Ende des Zuges, an der Ecke Schwogenstraße stehen eine Hand voll Polizeibullis, über allem kreist der Hubschrauber. Wohin es denn gehen soll? „Zur Grube“, sagt ein dunkelhaariger Aktivist, der am Straßenrand im Schatten Zuflucht gesucht hat. Zu Fuß? „Am liebsten mit dem Zug, aber die Polizei lässt uns ja nicht.“ Dass es bis zum Tagebau noch sehr weit ist, schreckt ihn nicht ab. „Wir haben ja noch das ganze Wochenende Zeit“, sagt der junge Mann und lächelt.

Doch so richtig ruhen die Aktivisten auch nicht während ihrer Pause. „Für das Leben, SUVs sind voll daneben“, tönt ein ums andere Mal ein Sprechchor, als ein großkalibriger Wagen in Richtung Viersen an den Demonstranten vorbeifährt. Aus der Viertelstunde wird dann doch mehr als eine halbe Stunde. Dann formiert sich der Zug neu. Die erste Reihe nimmt ein Transparent mit der Aufschrift. „This is just the Beginning. Heute Kohle, morgen Kapitalismus. By 2020 we rise up“ wieder in die Hände und weiter geht es Richtung Kaiser-Friedrich-Halle. Mitten im Zug geht eine Trommler-Truppe, „Ende Gelände“-Rufe, hier und da auch ein „Revolution“, und es erschallen auch Demo-Klassiker, die schon die Generation der Eltern beim Anti-AKW-Protest sangen: „Wehrt euch, leistet Widerstand...“. Kurz vor der Kaiser-Friedrich-Halle wird der Zug von jungen Männern erwartet. Sie haben am Straßenrand eine ganze Batterie Wasserflaschen aufgebaut. Die Demonstrierenden sollen sich doch bitte bedienen.

Anders als in Viersen konnten die Aktivisten Züge vom Mönchengladbacher Hauptbahnhof nehmen. Foto: Milena Reimann