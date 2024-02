Lehrerinnen brechen ihr Schweigen „Seit Emilys Tod bin ich am Boden zerstört“

„Das war das Schlimmste, was ich je miterlebt habe. Ich werde die Bilder nie vergessen.“ So beschreibt eine 34-jährige Lehrerin am Mittwoch ihre Empfindungen nach der London-Reise im Jahr 2019, auf der die damals 13-jährige Emily starb. Und sie zeigt damit das erste Mal in diesem Verfahren, in dem sie mit einer weiteren Lehrerin wegen fahrlässiger Tötung angeklagt ist, Emotionen.