EM 2024 in Mönchengladbach Ein kleines bisschen Sommermärchen

Der Himmel über dem Biergarten am Haus Erholung ist strahlend blau. Meeresblau. Fußballblau. Die Sonne scheint auf die Wiesen und Bäume im benachbarten Hans-Jonas-Park und vor dem Tor des Biergartens hat sich eine lange Schlange gebildet. Die Menschen in schwarz-rot-goldener Fan-Kleidung, in T-Shirts und in pinken Trikots stehen an in einer Schlange, die zeitweise bis zur Abteistraße reicht. Auf dem Gelände selbst sind bereits alle Tische und Stühle belegt. Hunderte Fußballfans sind gekommen, um gemeinsam das Spiel zu schauen. Sie unterhalten sich, trinken Bier oder Limonade, sie schauen sich um. Und alle freuen sich auf ein Fußballfest.