Europameisterschaft 2024 in Mönchengladbach Riesiges Public Viewing im Sparkassenpark beim EM-Spiel der Deutschen gegen Spanien

Noch wenige Tage vor dem Auftaktspiel zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sah es so aus, als würde in Mönchengladbach das große Public Viewing wie bei letzten Wettbewerben ausfallen. Doch dann gab es doch ein Angebot – organisiert von der Veranstaltergemeinschaft der Mönchengladbacher Agenturen 3s GmbH und VLIP in Kooperation mit der städtischen Marketinggesellschaft MGMG. Zwar hatte die Veranstaltung immer wieder mit wechselhaftem Wetter zu kämpfen. Doch wenn Deutschland spielt, stehen die Fans Schlange, mehr wollen rein, als es der Biergarten hergibt. „Ich bin ja auch daran beteiligt, aber das reicht einfach nicht aus“, sagt Michael Hilgers, Chef des Sparkassenparks. Anfragen zu Public Viewing in seinem Stadion gab es schon viele. Aber wegen der laufenden Konzertsaison war das bisher nicht möglich. Zum Viertelfinal-Spiel aber sind die Bedingungen geradezu ideal: „Da wir am Freitag kein Konzert spielen, werden wir unsere Tore für ein hoffentlich unvergessliches Fußballerlebnis der deutschen Mannschaft öffnen“, sagt Hilgers. Und weil für die „Olé-Party“ am Samstag bereits alles aufgebaut sein wird, ist auch schon die Infrastruktur für Tausende Besucherinnen und Besucher vorhanden.