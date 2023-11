Zauberer Bernhard Hansen 20 magische Jahre im Elisabeth-Krankenhaus

Die Show fing für Bernhard Hansen an seinem Jubiläumstag schon im Parkhaus an. Auf dem Weg von seinem Auto zur Kinderklinik des Elisabeth-Krankenhauses in Rheydt traf er das erste Kind. Das dort schon über sein Outfit gestaunt haben dürfte. Roter Frack, Koffer und Zaubertisch unter dem Arm. Hansen ist Zauberer und feiert an diesem Tag sein Jubiläum. Seit 20 Jahren tritt er vor den Kindern und Jugendlichen in der Klinik auf, insgesamt 365 Mal schon. Ein ganzes Jahr also hat er den jungen Patienten bereits eine Auszeit verschafft. Vom Piepen der medizinischen Geräte, von Sorgen und Ängsten.