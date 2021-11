Für Patienten auch in Mönchengladbach : Ärzte beklagen Murks bei elektronischer Krankmeldung

Mönchengladbach Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes soll eigentlich bald nicht mehr in Papierform erfolgen. Doch das digitale System, das den „gelben Schein“ ablösen soll, funktioniert nicht. Ärzte sind sauer.

Der ursprüngliche Plan klang eigentlich übersichtlich: Ab 1. Oktober sollten Ärzte die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf digitalem Weg an die Krankenkassen übermitteln, was die Patienten von dieser Pflicht befreit. Beim Arbeitgeber müssen Krankgeschriebene eine solche Bescheinigung jedoch vorerst weiter in Papierform einreichen – so lange, bis in einem weiteren Schritt des neuen Verfahrens ab Juli 2022 dann die Krankenkassen die Bescheinigung elektronisch an den Arbeitgeber schicken. Das Ganze solle für weniger Bürokratie sorgen, hieß es.