Gastronomie in Mönchengladbach Ekel-Verstöße in Restaurants und Bars

Bei der Kontrolle eines Imbissbetriebs in Mönchengladbach am 26. September 2023 machten die Mitarbeiter der Stadt einen unappetitlichen Fund – neben Verunreinigungen in verschiedenen Betriebsräumen war dies: „In der Küche wurde ein Schadnagerbefall festgestellt.“ Auch zu einer Kontrolle eines anderen Imbisses vom 24. Juli 2023 und folgenden Nachkontrollen vom 17. August und 9. Oktober ist vermerkt: „In der Spülküche wurde ein Schadnagerbefall festgestellt.“ Und weiter: „Leicht verderbliche Lebensmittel wurden unabgedeckt gelagert. Es wurden verdorbene Lebensmittel in Verkehr gebracht.“ Zum Status der Mängelbeseitigung ist notiert: „Der Betrieb wurde zwischenzeitlich abgemeldet.“