Mönchengladbach: Eintauchen in die Welt eines Tiergartens

Mönchengladbach Der kleine Zoo in Odenkirchen gibt mehreren seltenen Haustierrassen eine Heimat.

Der Tiergarten in Odenkirchen ist seit vielen Jahren ein beliebtes Ausflugsziel - besonders bei Kindern. Wer schon einmal im Park war, der weiß: Hier ist einiges anders als in sonstigen Zoos. Statt Löwen, Elefanten oder Giraffen sieht der Besucher Zwergotter, Meerschweinchen, Kaninchen, Skubbe (eine Ziegenrasse) oder Kunekune (eine Schweinerasse).

Denn: Neben Kriterien wie "Wie attraktiv ist das Tier für Besucher?", "Ist es am Tag aktiv und für die Menschen auch zu sehen?" und "Ist es süß und niedlich, also besucherfreundlich?", setzt die Leiterin des Tiergartens, Katrin Ernst, vor allem auf das Ziel: "Die Hauptaufgabe von Zoos sollte die Erhaltung der Artenvielfalt sein", sagt Ernst.

Und um ihren Teil dazu beizutragen, nimmt die 49-Jährige in ihrem Park eben eher bedrohte Haustierrassen auf - beispielsweise die Kunekune-Schweine statt der "normalen" Schweine. "Wenn ich an neue Tiere für unsere Besucher denke, frage ich mich immer: Gibt es von diesem Tier vielleicht auch eine bedrohte Haustierrasse, die es nötiger hat als eine andere Rasse?", sagt Ernst.

"Fast alle Haustierrassen, die wir haben, sind bedroht", sagt die 49-Jährige, die schon wieder neue Haustierrassen im Auge hat: die Thüringerwaldziege und den Vietnamsika (Hirsch). Diese Rassen sollen nach und nach, die bisherigen Tiere ersetzen, sollte mal eines sterben oder abgegeben werden müssen. "Vielen Besuchern wird das vielleicht gar nicht auffallen, da sich die Tiere nicht so sehr unterscheiden. Und wir tun dadurch trotzdem etwas Gutes", freut sich Ernst. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum der Besucher keine wirklich großen Tiere in Odenkirchen zusehen bekommt: der Platz. "Unser Areal ist begrenzt, deshalb müssen wir auf große Tiere verzichten", sagt Katrin Ernst. "Aber das ist auch so gewollt. Wir müssen ja auch den steigenden Tieransprüchen noch gerecht werden." Das sei schwierig genug: So muss für jedes Tier ja auch ein passender Pfleger vorhanden und ausreichend Platz im Gehege sein.