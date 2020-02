Einsturzgefahr in Mönchengladbach : Haus an Viersener Straße muss abgerissen werden

Baugerät ist an der Viersener Straße vor dem einsturzgefährdeten Haus eingetroffen. Foto: Christian Albustin

Mönchengladbach Zwei Tage nach dem Absacken einer Giebelwand eines Wohnhauses in Mönchengladbach ist klar: Das Gebäude ist nicht mehr zu retten. Jetzt muss es abgerissen werden. Die Bewohner dürfen nicht einmal mehr persönliche Dinge aus dem Gebäude holen.

Das einsturzgefährdete Haus an der Viersener Straße in Mönchengladbach ist nicht mehr zu retten. Das denkmalgeschützte Haus muss abgerissen werden, wie Stadtsprecher Mike Offermanns am Freitag unserer Redaktion bestätigte. Darauf hätten sich der Eigentümer, der Bauherr, das Bauordnungsamt und externe Prüf-Statiker in einer Besprechung am Freitagmorgen verständigt.

Die vier betroffenen Bewohner dürfen das Haus auch nicht mehr betreten, um vor dem Abriss das Wichtigste aus ihren Wohnungen zu retten. Dafür sei das Haus viel zu unsicher. „Das wäre nicht zu verantworten“, sagte Offermanns. „Das Haus bleibt versiegelt.“

Am Mittwochvormittag waren an dem Haus an der Viersener Straße plötzlich Risse entstanden, weil eine Giebelwand in eine benachbarten Baugrube abgesackt war. Daraufhin verließen die Bewohner und Nachbarn fluchtartig ihre Häuser – und konnten seitdem auch nicht mehr zurück.

Wie die Stadt weiter berichtete, soll der Abriss bereits am Freitag beginnen. Am Nachmittag soll zunächst weiter Beton in die Baugrube gegossen werden. Der betroffene Bereich vor der Giebelwand muss bis auf Straßenniveau aufgefüllt werden, um die Wand weiter zu stabilisieren. Direkt danach soll der Abriss mit schwerem Gerät beginnen. Mit einem Teleskop-Greifarm soll die Giebelwand gezielt abgebrochen werden, um weitere Gefahren auszuschließen. Dazu soll auch in der Nacht und am Wochenende durchgearbeitet werden. „Das könnte bis Anfang kommender Woche dauern“, sagte Mike Offermanns.

Mindestens bis dahin bleibt die Viersener Straße auch weiter in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Wenn die Wand abgebrochen ist und die Sicherheitslage es zulässt, soll die Viersener Straße einspurig wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Und danach soll das gesamte Haus abgerissen werden. Diese Arbeiten sind noch nicht terminiert. „Dafür braucht es eine Abbruchgenehmigung auch von der Denkmalbehörde“, sagte Offermanns. „Jetzt geht es erst einmal darum, die Sicherheit vor Ort herzustellen.“

Die Abrissarbeiten und die damit verbundene Sperrung haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Wie die NEW mitteilte, bleibt die Viersener Straße bis Mittwoch, 17. Februar, in Teilen gesperrt. Deshalb müssen die Linien 005, 009 und 019 eine Umleitung fahren. Die Haltestellen „Wasserturm“ der Linie 005 und 019 können nicht bedient werden. Fahrgäste können die Haltestellen der Linien 008 und 010 an der Lindenstraße benutzen. Die Haltestelle „Wasserturm“ der Linie 019 in Richtung Viersen wird aufgehoben. Fahrgäste können zur Haltestelle „Bethesda“ ausweichen. Die Haltestellen „Lochnerallee“ und „Franziskanerstraße“ in Richtung Europaplatz werden aufgehoben. Die Fahrgäste benutzen die Ersatzhaltestelle in der Marienburger Straße 55. Die Haltestelle „Lochnerallee“ und „Franziskanerstraße“ in Richtung Viersen werden ebenfalls nicht angefahren. Hier benutzen die Fahrgäste bitte die Ersatzhaltestelle „Schürenweg“ in Höhe Hausnummer 17, teilte die NEW am Freitag mit.

