Einsatz für die Feuerwehr in Mönchengladbach : Gartenhaus brennt komplett nieder

Ein Gartenhaus ähnlich wie dieses stand jetzt in Mönchengladbach in Flammen (Symbolfoto). Foto: Feuerwehr Hünxe

Mönchengladbach Einsatz für die Feuerwehr in Mönchengladbach: In der Nacht zu Samstag, 0.41 Uhr, brannte eine Gartenlaube in Venn nieder. Die Löscharbeiten waren aufwändig.

Zu einer brennenden Gartenlaube wurde die Feuerwehr in Mönchengladbach-Venn an der Roermonder Straße gerufen. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nicht mehr verhindern, das das rund 100 Quadratmeter große Gartenhaus vollständig niederbrannte.

Wie der Einsatzleiter berichtet, befand sich das Gartenhaus auf einem weitläufigen Gartengelände, so dass zunächst rund 100 Meter Schlauchleitungen verlegt werden mussten.

Auch die Nachlöscharbeiten waren aufwändig und nahmen längere Zeit in Anspruch. Niemand wurde indes verletzt.

(RP)