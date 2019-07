Einsätze in Düsseldorf : Mönchengladbachs Freibäder bisher ohne Randale

Mönchengladbach In Düsseldorf wurde das Rheinbad innerhalb weniger Wochen zum dritten mal geräumt. Auslöser waren Gruppen randalierender Jugendlicher. In Mönchengladbach ist die Situation entspannter, mangelnden Respekt spüren die Bademeister aber auch.

Offenbar entspannter. „Vorfälle wie im Düsseldorfer Rheinbad hat es in den Mönchengladbacher Bädern noch nicht gegeben“, sagt NEW-Sprecherin Daniela Veugelers. Der Energieversorger NEW betreibt auch die Schwimmbäder in der Stadt, darunter auch die beiden Freibäder (Volksbad und Schlossbad). In den vergangenen Jahren habe jedoch der Respekt vor dem Bäderpersonal auch in Mönchengladbach abgenommen – allerdings bei allen Altersgruppen, wie Veugelers betont.