Außergewöhnliches Projekt in Mönchengladbach Erstes Tiny-Geschäft in Gerkerathwinkel eröffnet

Niemand kann sagen, dass Gerkerathwinkel mitten in Rheindahlen-Land viele Sehenswürdigkeiten hat. Dafür ist die Honschaft auch viel zu klein. Aber es gibt jetzt einen Ort zum Stöbern: in einem kleinen Verkaufshäuschen im Garten an der Adresse Gerkerathwinkel 24 findet man vieles, was das Deko- und Geschenkartikel-Herz begehrt. Die angebotene Ware ist handgefertigt von Patrizia Colonna und ihrer elfjährigen Tochter Giuliana.